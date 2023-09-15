15 сентября 2023, 10:12
«Чемпионат»: полузащитник ЦСКА Бистрович может перейти в «Балтику» до закрытия летнего трансферного окна
Руководство калининградской «Балтики» желает видеть в составе своей команды хорватского хавбека Кристиана Бистровича, ныне выступающего за московский ЦСКА. Об этом сообщило издание «Чемпионат».
По информации источника, футболист будет играть в команде на правах аренды до конца текущего сезона, а после его трансфер смогут выкупить за 750 тысяч евро, написала «Свободная пресса».
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич лично пожелал видеть полузащитника в составе команды.
Футбол
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