Спорт 10 ноября 2022, 12:46 Чемпионат по снежному волейболу проведут в ЯНАО 11 ноября

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В Новый Уренгой продолжают прибывать спортсмены со всей России для участия в историческом чемпионате по снежному волейболу. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Данный чемпионат включает в себя 10 турниров: восемь отборочных, один кубок и финал.

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По словам тренера ВК «Факел» по волейболу на снегу Петра Королева, до предстоящих соревнований этапов по волейболу на снегу в России еще не было.

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«До этого были только финальные кубки как отдельные соревнования. То есть один турнир — и победитель уже получает корону чемпиона», — сказал он.

Соревнования пройдут в пятницу, 11 ноября, на площадке «Виадук».