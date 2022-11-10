10 ноября 2022, 12:46
Чемпионат по снежному волейболу проведут в ЯНАО 11 ноября
В Новый Уренгой продолжают прибывать спортсмены со всей России для участия в историческом чемпионате по снежному волейболу. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».
Данный чемпионат включает в себя 10 турниров: восемь отборочных, один кубок и финал.
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По словам тренера ВК «Факел» по волейболу на снегу Петра Королева, до предстоящих соревнований этапов по волейболу на снегу в России еще не было.
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«До этого были только финальные кубки как отдельные соревнования. То есть один турнир — и победитель уже получает корону чемпиона», — сказал он.
Соревнования пройдут в пятницу, 11 ноября, на площадке «Виадук».
Спортсмены
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