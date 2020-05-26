Чемпионат по регби в России перенесли на 19 июня
Старт чемпионата по регби перенесут с 13 на 19 июня. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Федерации регби России.
Чемпионат продлится с 19 июня по 28 августа. Сначала пройдет девять матчей с участием всех команд и четвертьфинал. Полуфинал и финал проведут уже в следующем году.
Ранее Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка, оценила ситуацию в российском биатлоне. Она заявила, что этот вид спорта в последние два года напоминает «адскую бомбу».