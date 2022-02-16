Чемпионат по мас-рестлингу состоится в Ямальском районе

В Яр-Сале (ЯНАО) 20 февраля пройдут соревнования по перетягиванию палки (мас-рестлинг), которые будут посвящены 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В районной администрации уточнили, что состязания пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Арктика». В марте поселок Тазовский примет Кубок Севера по мас-рестлингу. Отмечается, что этот национальный вид спорта только начали развивать в регионе.