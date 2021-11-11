Чемпионат по греко-римской борьбе пройдет на Ямале

В спортивной школе олимпийского резерва «Авангард» на Ямале встрется более ста борцов из шести уральских регионов. Чемпионат по греко-римской борьбе состоится в ближайшие выходные в Тарко-Сале. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Победители и призеры в десяти весовых категориях получат награды по трем номинациям: «Лучший борец», «За лучшую технику» и «За волю к победе».

Уральский чемпионат проходит на Ямале второй год подряд. Он временно заменил всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы губернатора Ямала.

«Из-за сложной эпидемиологической обстановки отказались от проведения всероссийского турнира, ведь раньше к нам приезжали сильнейшие борцы не только из российских регионов, но и из-за рубежа. А на уральском чемпионате и участников гораздо меньше и проще придерживаться антиковидных правил», — пояснил президент Центра спортивной борьбы ЯНАО Олег Дюшко.

Зрители смогут прийти на соревнования, предварительно предоставив QR-код или справку об отрицательном ПЦР-тесте.