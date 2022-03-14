Чемпионат по гиревому спорту провели в ЯНАО

Чемпионат ЯНАО по гиревому спорту среди мужчин и женщин провели накануне на базе губкинской спортшколы «Зенит». За первые места в различных категориях поборолись 38 спортсменов, написало ИА «Север-Пресс».

«Победители и призеры отобрались в состав окружной команды. Сейчас готовимся к межрегиональным соревнованиям. Турнир в середине апреля пройдет в Кемеровской области», — сообщил старший тренер ЯНАО по гиревому спорту Евгений Латыпов.

Золотую медаль в гиревом двоеборье среди мужчин в весовой категории до 63 килограммов получил Денислам Уметбаев из Нового Уренгоя. В категории до 68 килограммов отметился Вячеслав Тананин, до 78 килограммов — Александр Усольцев. Константин Баев победил в категории до 85 килограммов, а Николай Емельянов — в категории свыше 85 килограммов.

Среди девушек призовые награды получили Александра Походяева из Нового Уренгоя и Мария Яковлева из Тарко-Сале.