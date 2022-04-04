Чемпионат по биатлону среди школ состоялся в Екатеринбурге

Финал чемпионата по биатлону и аква-биатлону среди школ состоялся в Екатеринбурге. Об этом сообщило URA.ru.

К чемпионату готовились на протяжении четырех месяцев в период с ноября прошлого года по февраль 2022-го в качестве спортивного марафона. Всего в нем участвовали более шести тысяч школьников. В финале примут участие 618 детей из 121 команды.

«Прекрасное, нужное мероприятие. Ветераны видят свою задачу в работе с молодежью в рамках таких проектов. У нас замечательная молодежь», — заявил председатель Совета ветеранов Управления ФСБ России по Свердловской области Владимир Крупкин.