Чемпионат Молодежной хоккейной лиги завершили досрочно
Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон МХЛ (Молодежная хоккейная лига) завершился досрочно. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter организации.
По данным издания, Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) также пришлось остановить розыгрыш плей-офф.
В свою очередь Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с доигрыванием оставшихся матчей Лиги чемпионов на нейтральных полях. Это возможно в виду того, что во Франции запретили проводить массовые мероприятия.