Чемпионат Молодежной хоккейной лиги завершили досрочно

По данным издания, Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) также пришлось остановить розыгрыш плей-офф.

В свою очередь Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с доигрыванием оставшихся матчей Лиги чемпионов на нейтральных полях. Это возможно в виду того, что во Франции запретили проводить массовые мероприятия.