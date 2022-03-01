Чемпионат мира по волейболу 2022 года перенесли из России

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе чемпионата мира из России. Он должен был состояться в этом году. О решении сообщила пресс-служба FIVB.

В организации добавили, что Федерация волейбола России и оргкомитет первенства 2022 года уже проинформированы об изменениях.

Мужской чемпионат мира по волейболу планировалось провести с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 российских городах. Где пройдет турнир теперь, пока не сообщается.

Россиянам запретили проводить или участвовать во многих спортивных мероприятиях. В частности, FIFA и UEFA отстранили российские клубы и сборную от участия во всех международных соревнованиях.

Кроме того, Международный союз конькобежцев отстранил РФ и Белоруссию от официальных соревнований.