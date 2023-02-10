Спорт 10 февраля 2023, 10:45 Чемпионат мира по водным видам спорта перенесли в Сингапур

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Международная федерация плавания сообщила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 из Казани в Сингапур. Об этом написало ИА НСН.

В чемпионат включено шесть дисциплин: плавание, водное поло, дайвинг, спортивное плавание, плавание на открытой воде и хай-дайвинг.

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В марте 2022 года World Aquatics запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях из-за ситуации на территории Украины.

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