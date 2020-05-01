Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии окончательно отменили. Переносить его не будут

Решение об отмене чемпионата приняла Федерация хоккея Швейцарии.Основная причина — это экономические риски, с которыми Швейцария может столкнуться в случае переноса соревнований. Оргкомитет закончит свою работу до конца июня и болельщикам начнут выплачивать компенсации за билеты. Начинается процесс возврата денег за билеты.

Из-за пандемии коронавируса пришлось перенести летнюю Олимпиаду в Токио на следующий год.Игры состоятся в 2021 году лишь при условии, что пандемия нового вируса полностью отступит. Если коронавирус к той поре продолжит бушевать, то Олимпиаду отменят. Об этом ранее рассказал глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори.

В связи с ограничениями перенесли на поздние сроки все крупнейшие международные соревнования. Практически во всех странах приостановили чемпионаты по игровым видам спорта.

Впервые коронавирус появился в конце декабря 2019 года в Китае. Инфекция распространилась по всему миру. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии. Всего 2019-nCoV подхватили более трех миллионов жителей Земли.