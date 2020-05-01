    01 мая 2020, 13:57

    Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии окончательно отменили. Переносить его не будут

    Андрей Иванов

    Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в 2020 году в Цюрихе и Лозанне, переносить на следующий год не будут. Его просто отменят, а болельщикам вернут деньги за билеты. Об этом сообщил сайт Международной федерации хоккея (IIHF).
    Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии окончательно отменили. Переносить его не будут

    Решение об отмене чемпионата приняла Федерация хоккея Швейцарии.Основная причина — это экономические риски, с которыми Швейцария может столкнуться в случае переноса соревнований. Оргкомитет закончит свою работу до конца июня и болельщикам начнут выплачивать компенсации за билеты. Начинается процесс возврата денег за билеты.

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