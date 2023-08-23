Спорт 23 августа 2023, 13:31 Чемпионат мира по джигитовке впервые пройдет на ВДНХ в Москве Чемпионат мира по джигитовке впервые пройдет на ВДНХ в Москве 25 и 26 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В конце этой недели, 25 и 26 августа в Москве на выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) впервые пройдет чемпионат мира по джигитовке. В нем примут участие спортсмены из девяти стран. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Пакистана, Турции, Индонезии, Саудовской Аравии и Франции.

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Они продемонстрируют свои навыки во владении оружием и выполнят трюки перед зрителями. Каждую из стран представит команда из трех человек или один человек в личном зачете. Лошадей им дадут организаторы.

Соревнования пройдут 25 и 26 августа на выводном круге. В пятницу в 16:00 пройдет жеребьевка, а после зрители увидят открытые тренировки команд, а 26 августа в 13:00 состоится открытие соревнований.

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