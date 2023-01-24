Спорт 24 января 2023, 23:26 «Чемпионат»: «Локо» захотело подписать защитника Конти

Читать 360tv в

Защитник португальской «Бенфики» Герман Конти близок к переходу в московский «Локомотив». Об этом сообщил «Чемпионат».

По данным издания, 28-летний футболист перейдет в стан столичных «железнодорожников» на правах свободного агента. По словам инсайдера, «Локо» обсуждает с футболистом финальные детали соглашения.