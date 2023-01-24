24 января 2023, 23:26
«Чемпионат»: «Локо» захотело подписать защитника Конти
Защитник португальской «Бенфики» Герман Конти близок к переходу в московский «Локомотив». Об этом сообщил «Чемпионат».
По данным издания, 28-летний футболист перейдет в стан столичных «железнодорожников» на правах свободного агента. По словам инсайдера, «Локо» обсуждает с футболистом финальные детали соглашения.RT напомнил, что последний год Конти играл на правах аренды за бразильскую «Америку». Трансферную стоимость аргентинца оценивают в два миллиона евро.
Футбол
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