Чемпионат Ямала по парашютному спорту пройдет в Тюменской области

В Тюменской области с 4 по 7 августа пройдет чемпионат Ямала по парашютному спорту. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

По данным информагентства, к участию в соревнованиях заявились спортсмены из Надымского и Пуровского районов, а также из Ноябрьска и Губкинского. В последний раз этот чемпионат проходил в 2017 году.

«В будущем планируем освоить парашютные площадки на своей территории и проводить соревнования у себя дома, как это было на протяжении прошлых лет с основания в 1989 году парашютного клуба в Тарко-Сале и до 2013 года», — рассказал президент федерации парашютного спорта ЯНАО Ильдар Гатаулин.