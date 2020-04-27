Чемпионат Испании по футболу не возобновят до лета

По словам министра, говорить о возобновлении футбола до лета — это безрассудство.

«Мы внимательно следим за развитием эпидемиологической ситуации и обязательно предоставим указания, какие виды деятельности в ближайшее время можно возобновить», — объяснил Илья.

В Испании зарегистрировано около 220 тысяч заражения коронавирусной инфекцией.