Чемпионат Испании по футболу не возобновят до лета
Сальвадор Илья, министр здравоохранения Испании, заявил, что розыгрыш чемпионата страны по футболу с большой вероятностью не возобновят до лета. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
По словам министра, говорить о возобновлении футбола до лета — это безрассудство.
«Мы внимательно следим за развитием эпидемиологической ситуации и обязательно предоставим указания, какие виды деятельности в ближайшее время можно возобновить», — объяснил Илья.
В Испании зарегистрировано около 220 тысяч заражения коронавирусной инфекцией.