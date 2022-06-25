Ледовая арена в Балашихе приняла матчи хоккейного турнира «ФХР — Лига ставок XHL City Cup 3×3».

Всего на лед «Арены „Балашиха“» вышли 12 команд, названные именами российских городов — хоккейных центров. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск и Екатеринбург.

Членами коллективов стали прославленные игроки КХЛ и НХЛ: Илья Любушкин, Иван Просветов, Николай Голдобин, Сергей Толчинский, Василий Подколзин.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, глава городского округа Сергей Юров. Все вместе они дали старт матчу, вбросив шайбу.

«Довольно интересный формат 3×3, много очень забитых шайб, ну и зрители в напряжении. Я думаю, что хорошо начали именно с Балашихи, первый такой крупный турнир здесь. Я думаю, что он станет традиционным», — сказал Абаренов.

Он выразил надежду, что в будущем подобных турниров будет еще больше, так как их организация связана с развитием и популяризацией спорта.

Правила хоккея 3×3 отличаются от традиционных. В заявке команды могут быть только семь игроков, а одновременно на льду — четверо. Продолжительность матча — три периода по семь–восемь минут, перерыв — две минуты. В случае ничьей — буллиты. Игра не останавливается после взятия ворот — вратарь тотчас начинает новую атаку. Не фиксируются пробросы и офсайды. Полностью под запретом силовая борьба, что уменьшает риск получить травму. Главное преимущество хоккея в таком формате — высокая динамика. Пауз почти нет, а сокращенное количество игроков на льду увеличивает число опасных моментов и повышает зрелищность.

«Балашиха вновь стала центром большого хоккея — это турнир 3×3, который проводит Федерация хоккея России. Я хочу поблагодарить Романа Борисовича Ротенберга, который сегодня уделяет большое внимание развитию спорта, в том числе хоккею. И за то, что площадкой для проведения такого федерального мероприятия выбран именно наш город, наша Балашиха», — заявил Юров.

Глава городского округа пообещал сделать все возможное, чтобы предоставить максимально комфортные условия для приезжающих спортсменов.

«Поэтому надеемся, что это мероприятие не последнее. Ждем снова на территории нашего города», — добавил Юров.

Победитель чемпионата определится 25 июня. В сумме за весь день команды сыграют 20 матчей.

«ФХР — Лига ставок XHL City Cup 3×3» — ежегодный турнир. В 2022 году его впервые проводят совместно с Федерацией хоккея России.