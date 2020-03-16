Чемпионат Европы по футболу из-за COVID-2019 перенесут

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за пандемии коронавируса намерен перенести чемпионат Европы на осень-зиму 2020 или на лето 2021 года. Последний срок назван самым предпочтительным.

Об этом сообщил телеканал ZDF, 17 марта состоится пресс-конференция УЕФА, на которой и будет сделано предложение перенести чемпионат. В ней примут участие представители 55 европейских стран, решение будет принято совместно.

С просьбой о переносе Евро-2020 из-за коронавируса в союз обратилась Федерация футбола Италии. На неопределенный срок уже приостановлены все европейские чемпионаты.

Чемпионат Европы должен был пройти в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Несколькими днями ранее Европарламент назвал пандемию коронавируса «самым драматическим кризисом» со времен Второй мировой войны.