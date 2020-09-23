Чемпионат Европы по велоспорту пройдет в Петербурге
Чемпионат Европы по велоспорту на треке пройдет в следующем году в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Соревнования продлятся с 6 по 11 июня на велодроме «Локосфинкс». Европейский союз велосипедистов обсудил все детали с правительством Петербурга.
«Мы благодарны Европейскому союзу велосипедистов за доверие. Сделаем все, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне», — прокомментировал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.