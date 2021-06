Чемпионат Европы по футболу стартовал в Риме

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня в Риме. Турнир в 22:00 открыла встреча Италии и Турции. Это первый чемпионат Европы, который проходит не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 11 стадионах 11 городов 10 государств.

Церемония открытия Евро-2020 прошла на «Стадио Олимпико». В ней приняли участие бывшие игроки сборной Италии Франческо Тотти и Алессандро Неста. Попасть на стадион смогли 16 тысяч болельщиков.

На церемонии открытия выступил оперный певец Андреа Бочелли. В рамках мероприятия исполнители Мартин Гаррикс, Боно и Эдж представили песню We Are The People.

В групповом этапе турнира Евро-2020 играют 24 национальные сборные команды. Их поделили на шесть групп. В группе A вместе со сборными Италии и Турции, также находятся национальные команды Швейцарии и Уэльса.

Сборная России входит в состав группы B. Первый матч наших футболистов на Евро-2020 состоится в субботу, 12 июня, в 22:00. Соперниками российской сборной в групповом матче станет национальная команда Бельгии. Также в группу B входят сборные Дании и Финляндии.

В группе C — сборные команды Австрии, Нидерландов, Северной Македонии и Украины. Группа D включает в себя национальные команды Хорватии, Чехии, Англии и Шотландии.

Сборные Польши, Словакии, Испании и Швеции входят в группу E. В последней группе — группе F —национальные команды Франции, Германии, Венгрии и Португалии.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса проходит на год позже. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Формат — классический для UEFA. Во время группового этапа будут определены участники плей-офф. Из каждой группы в 1/8 финала отправится по две команды. Кроме них, в 1/8 попадут четыре сборные с наибольшим количеством очков, которые займут в группах третьи места. Среди российских городов матчи примет Санкт-Петербург. Правительство Северной столицы подготовило город к Евро-2020 и проверило соблюдение всех мер эпидемической безопасности.

Собрали для вас главную информацию и предварительные расклады турнира.