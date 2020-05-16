«В принципе, наша идея стоит в том, чтобы провести чемпионат в тех же городах. На данный момент мы провели переговоры: по девяти городам все установлено, с тремя городами есть некоторые проблемы, которые мы будем обсуждать позднее», — отметил Чеферин.

UEFA хочет провести турнир в 12 городах. Если все же придется изменить решение, ассоциация готова согласиться и на 10 городов, и на девять, и на восемь, отметил Чеферин.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Однако 17 марта UEFA решил перенести турнир. Теперь спортивное мероприятие состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Чемпионат Европы планировался в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге должны пройти три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.