Чемпионат Европы — 2020 по футболу может пройти в одной стране из-за пандемии коронавируса. Однако пока УЕФА планирует провести соревнование по стандартному сценарию.

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель УЕФА в ответ на вопрос о возможности проведения всего турнира в России.

Ранее французское издание Le Parisien сообщило что сейчас УЕФА изучает, как лучше провести чемпионат Европы-2020 по футболу. Из-за пандемии его пришлось перенести на следующий год. По данным издания, есть вероятность, что турнир полностью проведут в России: УЕФА внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в мире, в том числе и в 12 городах-участниках.

Организация считает, что при нынешних эпидемических условиях нельзя провести чемпионат в соответствии с первоначальными планами.

«На сегодня план таков, что мы проводим Евро в точности так, как и планировали, но я должен сказать, что мы можем провести ЕВРО в 11 странах, в восьми, в пяти или в одной стране», — рассказал агентству представитель УЕФА.

Евро-2020 должен был пройти в 12 городах Европы летом этого года. Однако из-за пандемии коронавируса в мире от турнира пришлось отказаться. В УЕФА приняли решение перенести его на следующий год, в надежде, что к тому времени ситуация с коронавирусом нормализуется. В результате он должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Планировалось, что матчи сборных пройдут в Баку, Будапеште, Мюнхене, Копенгагене, Дублине, Бильбао, Риме, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Бухаресте и Глазго. В Лондоне должны пройти решающие матчи — оба полуфинала и финал, а в Санкт-Петербурге заплпнировали провести три матча группового этапа Евро и один четвертьфинал.