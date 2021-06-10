Баскетболисты ЦСКА в 9 раз подряд стали чемпионами Единой лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над казанским УНИКС в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и в девятый раз подряд стали победителями турнира.

Третья игра серии прошла в Москве. Она завершилась победой ЦСКА со счетом 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:15).

В составе армейцев самыми результативными стали Торнике Шенгелия (19 очков, семь подборов) и Уилл Клайберн (18 очков, пять передач). В казанской команде дабл-дабл сделал Джон Браун (25 очков и 11 подборов).

ЦСКА выиграл серию до трех побед со счетом 3-0. Армейцы стали победителями Лиги ВТБ в девятый раз подряд, в общей сложности на счету ЦСКА 11 титулов. Из-за пандемии прошлый сезон был завершен досрочно, уточнило РИА «Новости», поэтому победитель и призеры не были определены.