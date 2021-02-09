Нурмагомедов признал за Порье право на пояс чемпиона UFC

Американский боец Дастин Порье после победы над ирландцем Конором Макгрегором заслужил право стать новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом заявил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Поединок между Порье и Макгрегором состоялся 24 января на турнире UFC в Абу-Даби.

«Не сказал бы, что Порье и Конор меня разочаровали, я с ними бился, ничего особенного. Я считаю, что сейчас Порье заслуживает быть чемпионом. Вы посмотрите, с кем он бился, все топовые бойцы, в будущем они, возможно, все войдут в зал славы», — приводит ТАСС слова Нурмагомедова.

Он добавил, что в легком весе появится интрига, сейчас он находится в застывшем состоянии. Нурмагомедов отметил, что пока непонятно, что задумал действующий президент UFC Дана Уайт.

«Я думаю, летом в этом весе будет жарко. Он наберет новые обороты, идут новые бойцы, более молодые», — предположил Нурмагомедов.

Ранее Дана Уайт признал российского бойца лучшим на сегодняшний день в MMA, но не лучшим в истории.