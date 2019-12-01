Чемпиона по вольной борьбе отстранили от соревнований за футболку с имамом

Российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева дисквалифицировали на четыре месяца. Причиной послужила футболка с изображением имама Шамиля, которую спортсмен надел на церемонию награждения на чемпионате мира в Казахстане.

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«Это наказание не отразится на его подготовке к Играм. Надо и спортсменам и тренерам рассказывать, в чем можно, а чем нельзя выступать, нужно проводить образовательную работу и для тренеров, и для спортсменов. Если нам не сказали, откуда он мог знать?» — сказал ТАСС главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

По его словам, инцидент произошел в сентябре во время награждения борцов на чемпионате мира. Садулаев выиграл соревнования и вышел на церемонию не в форме российской команды. Борец надел футболку, на которой был портрет северокавказского религиозного деятеля Шамиля.

Теперь Садулаев отстранен от боев до 21 января 2020 года. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч швейцарских франков (более 320 тысяч рублей).

Абдулрашид Садулаев является трехкратным победителем чемпионатов Европы и четырехкратным чемпионом мира. Он также завоевал золото Олимпийских игр в 2016 году.