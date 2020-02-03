    03 февраля 2020, 17:08

    Чемпиона мира по борьбе Махова поймали на допинге

    Анатолий Минкин

    Гормон роста нашли в допинг-тесте трехкратного чемпиона мира по волной борьбе Биляла Махова. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. При этом он пояснил, что необходимости употреблять допинг у спортсмена не было.

    По словам Михаила Мамиашвили, никаких причин для употребления допинга у спортсмена не было. В последнем турнире он участия не принимал, в сборной он не состоял и находился вообще вне соревнований.

    «Он не в сборной, он ни на что не претендовал, но мы обсуждали с ним возможность участия в Олимпийских играх в Токио. Я сказал ему — будешь в нормальном состоянии, можешь заявить о себе как о кандидате на участие в Олимпийских играх», — заявил Михаил Мамиашвили.

    Он отметил, что спортсмен тренировался по собственному плану. Кроме того, у него постоянно были травмы, которые он лечил в Германии.

    «За помощью после произошедшего он к нам не обращался. Обратится — будем думать, что дальше делать», — пояснил Мамиашвили.

    Билял Махов — трехкратный чемпионом мира по вольной борьбе, на чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе он выступал сразу в двух видах борьбы: греко-римская и вольная, — завоевав две бронзовые медали.