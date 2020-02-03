Чемпиона мира по борьбе Махова поймали на допинге

По словам Михаила Мамиашвили, никаких причин для употребления допинга у спортсмена не было. В последнем турнире он участия не принимал, в сборной он не состоял и находился вообще вне соревнований.

«Он не в сборной, он ни на что не претендовал, но мы обсуждали с ним возможность участия в Олимпийских играх в Токио. Я сказал ему — будешь в нормальном состоянии, можешь заявить о себе как о кандидате на участие в Олимпийских играх», — заявил Михаил Мамиашвили.

Он отметил, что спортсмен тренировался по собственному плану. Кроме того, у него постоянно были травмы, которые он лечил в Германии.

«За помощью после произошедшего он к нам не обращался. Обратится — будем думать, что дальше делать», — пояснил Мамиашвили.

Билял Махов — трехкратный чемпионом мира по вольной борьбе, на чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе он выступал сразу в двух видах борьбы: греко-римская и вольная, — завоевав две бронзовые медали.