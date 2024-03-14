14 марта 2024, 13:23
Чемпион Васильев: в России сейчас очень мало хороших тренеров по биатлону
На сегодняшний день в России фиксируется определенный дефицит профессиональных тренеров по биатлону. Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в беседе с RT.
При этом он отметил, что будет рад, если у завершившего карьеру биатлониста Евгения Гараничева получится стать наставником.
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«Тренер — это всегда человек, обладающий особыми талантами. Все-таки это творческий процесс. Специалист всегда должен принимать нестандартные решения, даже если он провел успешный сезон», — подчеркнул Васильев.
Биатлон
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