Чемпион UFC ударил Урганта на съемке программы
Чемпион UFC из клуба «Архангел Михаил» в Екатеринбурге Петр Ян показал телеведущему Ивану Урганту свой коронный удар ногой. О съемке программы «Вечерний Ургант» сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на бойцовский клуб.
После отпуска длиной в два месяца Иван Ургант записал первую программу.
«Очень приятно, что он пригласил на программу Петра», — рассказали в «Архангеле Михаиле».
Сначала чемпион UFC рассказал о себе: о детстве, уличных драках, работе охранником. После чего «случился интерактив». Шоумен сказал, что давно не махал кулаками, и предложил Яну ударить его. Ургант хотел похвастаться перед знакомыми, что боролся с известным спортсменом.
Ян ударил ведущего ногой в голову. Ургант подыграл и демонстративно упал. По этой причине спортсмену пришлось заканчивать программу.
В июле Петр Ян стал вторым российским бойцом после Хабиба Нурмагомедова, удостоившимся титула чемпионом UFC. Его путь к успеху — в материале «360».