Чемпион UFC ударил Урганта на съемке программы

После отпуска длиной в два месяца Иван Ургант записал первую программу.

«Очень приятно, что он пригласил на программу Петра», — рассказали в «Архангеле Михаиле».

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Сначала чемпион UFC рассказал о себе: о детстве, уличных драках, работе охранником. После чего «случился интерактив». Шоумен сказал, что давно не махал кулаками, и предложил Яну ударить его. Ургант хотел похвастаться перед знакомыми, что боролся с известным спортсменом.

Ян ударил ведущего ногой в голову. Ургант подыграл и демонстративно упал. По этой причине спортсмену пришлось заканчивать программу.

В июле Петр Ян стал вторым российским бойцом после Хабиба Нурмагомедова, удостоившимся титула чемпионом UFC. Его путь к успеху — в материале «360».