Чемпион UFC назвал Нурмагомедова братом и отказался с ним драться

Американский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман заявил, что ни за что не станет драться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Свое решение он объяснил тем, что считает того братом.

«Никогда не соглашусь на бой с Хабибом. Это мой брат. Я не вижу возможности для такого поединка. Это наш обоюдный с ним интерес», — сказал Усман в подкасте Джо Рогана на YouTube.

Он также посчитал невозможным поединок с новозеландцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесаньей. Камару Усман, который и сам себя считает нигерийцем, несмотря на американский паспорт, пожелал, чтобы у его страны было два чемпиона, чем один, но с двумя поясами.

Камару Усман стал чемпионом UFC в полусреднем весе в марте 2019 года после того, как победил Тайрона Вудли. В декабре он защитил титул, нокаутировав Колби Ковингтона.

Усману 31 год. На его счету 16 побед и одно поражение. В активе Хабиба Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.