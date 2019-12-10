Чемпион UFC Холлоуэй надеется на бой с Нурмагомедовым

«Уверен, что наш бой состоится. Посмотрим, как все сложится. Но такой бой будет захватывающим. Бой вызывает большие вопросы и надеюсь, что мы сумеем найти ответы на них в октагоне», — сказал Хэллоуэй.

Правда, ближайший бой у российского чемпиона уже запланирован — он должен встретиться с одним из сильнейших бойцов UFC Тони Фергюсоном. Поединок должен состоятся в первой половине 2020 года. Бой пытались организовать несколько раз, но по разным причинам он до сих пор так и не состоялся.

Последний бой Нурмагомедов провел в сентябре 2019 года. Он защитил свой титул чемпиона, победив американца Дастина Порье.