Чемпион России в прыжках с шестом дисквалифицирован из-за допинга

Российский прыгун с шестом, чемпион страны Антон Ивакин был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации 28-летнего Ивакина отсчитывается с 23 сентября текущего года, уточняет газета «Известия».

Российский прыгун с шестом Антон Ивакин является чемпионом России 2013 года в помещении, а также чемпионом мира среди юниоров и Европы среди молодежи. Кроме того, на счету российского спортсмена три бронзовые награды национальных первенств в помещении.

Новая волна допингового скандала с участием России началась с того, что в данных московской лаборатории, которые направили в Международное антидопинговое агентство (WADA) в начале года, нашли несоответствия.

WADA объявило, что окончательное решение примут после того, как изучат представленный ответ российской стороны по новым претензиям. Это может привести к тому, что российских спортсменов могут не допустить к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году, считает гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.