Спорт 03 августа 2023, 12:50 Чемпион России среди юниоров по бенди Евгений Хвалько умер после укуса клеща Федерация хоккея с мячом сообщила о смерти Евгения Хвалько из-за энцефалита Пресс-служба Федерации хоккея с мячом России

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Чемпион России среди юниоров Евгений Хвалько скончался из-за осложнений, вызванных укусом клеща. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.

Хвалько было 17 лет. Он был в молодежной команде кемеровского «Кузбасса». В апреле Евгений стал чемпионом России среди юниоров.

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«Увы, после нескольких недель борьбы за жизнь талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом», — указали в пресс-службе федерации.

Сезон-2022/2023 стал прорывным для Хвалько. За этот период он набрал 20 очков в матчах Высшей лиги, а в апреле победил в Первенстве России в Иркутске.

Отец спортсмена был полузащитником и тренером «Кузбасса».