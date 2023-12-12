Спорт 12 декабря 2023, 18:04 Чемпион России Ионов решил уйти из ФК «Ростов» Футболист Ионов покинул ФК «Ростов» Unsplash

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Чемпион России, обладатель кубка УЕФА Алексей Ионов заявил о своем уходе из футбольной команды «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Футболист расторг с ФК контракт по обоюдному согласию. «Ростов» пожелал игроку успехов в карьере, ярких матчей и здоровья, в ответ Ионов поблагодарил команду и болельщиков.

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«Хочу поблагодарить руководство „Ростова“ за то, что пошли навстречу моей просьбе. Понятно, что не все задуманное получилось воплотить на поле», — отметил игрок.

В пресс-службе добавили, что Ионов успел провести в футболке «Ростова» 104 матча.

Ранее руководство ФК «Сочи» начало переговоры с бывшим тренером «Монако» и сборной Испании Робертом Морено. Администрация пригласила испанца возглавить тренерский штаб и занять место бывшего наставника команды Александра Точилина. По информации СМИ, Морено прибыл в Россию в декабре.