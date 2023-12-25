Спорт 25 декабря 2023, 17:27 Чемпион России и Европы по плаванию Фесиков: спортсмен высокого уровня может зарабатывать 150-200 тыс рублей

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион Европы, пловец Сергей Фесиков в беседе с изданием «Страсти» рассказал о зарплатах профессиональных спортсменов.

По его словам, спортсмен высокого уровня может зарабатывать 150-200 тысяч рублей, но это только при постоянном достижении высоких результатов на международной арене. Дополнительно к зарплате ему начисляются различные бонусы и премии.

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«Ну и финальное это премии и стипендии: они назначаются, если ты достигаешь больших высот и повторяешь их из года в год. Это Губернаторские и Президентские гранты», — сообщил Фесиков.