Чемпион по пятиборью Лесун объяснил, почему в этом виде спорта нет допинговых скандалов

Для пятиборья не существует универсального допинга для всех пяти дисциплин. По этой причине в сфере отсутствуют допинговые скандалы. Таким мнением поделился олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Тут какая проблема. Человеку надо бежать — и можно какую-то таблетку съесть. Но потом ему же нужно резко переключиться и снизить пульс с 200 до 140 ударов в минуту. Потом — опять переключаться. Универсального средства, чтобы выпил и пошли результаты, в современном пятиборье нет», — пояснил спортсмен.

Он подчеркнул, что на его памяти было лишь два случая с допинговыми скандалами у мужчин. При этом даже Международный олимпийский комитет (МОК) почти не проверяет спортсменов на наличие препаратов, передал NEWS.ru.