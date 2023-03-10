Спорт 10 марта 2023, 15:17 Чемпион Олимпиады — 1956 в гребле на каноэ Харин ушел из жизни в возрасте 95 лет

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Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ сообщила о смерти чемпиона Олимпиады — 1956 в гребле на каноэ Павла Харина. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва».

В 1957 году Харин завоевал золото и серебро на чемпионате Европы. Он также одержал четыре победы в чемпионатах СССР.

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За спортивные заслуги Павла Харина наградили орденом «Знак Почета».

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