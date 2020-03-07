Чемпион ОИ по боксу Тищенко победил аргентинца Маркоса Антонио Аумаду

Чемпион Олимпийских игр по боксу Евгений Тищенко одержал победу в поединке против аргентинца Маркоса Антонио Аумады. Этим он защитил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг.

Победа была одержана техническим нокаутом в третьем раунде. Боксеры сразились в Екатеринбурге.

Тищенко уже третий раз остается с поясом чемпиона WBO, который получил в июне прошлого года после победы над Абрахамом Табулом из Ганы. 28-летний спортсмен, который выступает на профессиональном уровне с 2018 года, из семи поединков ни один не проиграл.

Тищенко получил золотую медаль на олимпийских играх 2016 года, а также стал чемпионом мира в 2015 году и двукратным чемпионом Европы в том же и 2017 году.

Ранее сообщалось, что британский боксер Тайсон Фьюри побил американца Деонтея Уайлдера и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).