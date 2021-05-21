Чемпион мира Соловьев рассказал о пользе кикбоксинга для детей

Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Вячеслав Тисленко рассказал о пользе этого вида спорта для детей. По его словам, борьба развивает человека не только физически, но и заставляет работать мозг, написал сайт РИА ФАН.

«Кикбоксинг не только ударный вид спорта. Тебе нужна не только сила, но и выносливость. Против тебя выходит такой же или еще сильнее спортсмен, и здесь нужна тактика боя», — отметил спортсмен.

Как он уточнил, преимущество кикбоксинга перед боксом заключается в том, что в бою задействованы еще и ноги. Мастер спорта по джиу-джитсу Антон Соловьев считает, что в нашей стране нужно открывать больше спортивных детских лагерей. Он пообещал приглашать туда специалистов, которые будут давать подрастающему поколению уроки самозащиты и ударной техники.