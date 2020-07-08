Чемпион мира по сноуборду утонул в океане

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе Алекс Пуллин погиб в Австралии. Спортсмен утонул в океане во время подводной охоты.

Пуллин занимался подводной охотой на искусственном рифе рядом с городом Голд-Кост, сообщил портал 9 news со ссылкой на представителя полиции Австралии Криса Триттона. По словам правоохранителя, тело спортсмена нашел один из дайверов.

«У него не было кислородной маски. Наверное, он погружался в одиночку. Там были и другие дайверы, но с ним не было другого человека», — сказал Триттон.

Сноубордиста достали из воды на берег, после чего ему пытались помочь медики. Врачи оказывали помощь в течение 45 минут, но спасти спортсмена им не удалось.

Алекс Пуллин родился 20 сентября 1987 года в австралийском Мэнсфилде. Ему удалось завоевать золото на чемпионатах мира в сноуборд-кроссе в 2011 и 2013 годах. В 2017-м спортсмен занял второе место на чемпионате мира. Участвовал в зимних Олимпийских играх в Ванкувере. Кроме того, Пуллин был знаменосцем сборной Австралии на Олимпиаде в Сочи.