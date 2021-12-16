Чемпион мира по хоккею Сушинский: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки по голам

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский сравнил игру хоккеиста Александра Овечкина с игрой Уэйна Гретцки. Об этом сообщила Lenta.ru.

«Он (Овечкин — прим. ред.) здорово и очень результативно играет, но разве когда-то было по-другому?» — рассказал спортсмен о текущем сезоне НХЛ.

Он добавил, что Овечкин наверняка сможет побить рекорды Гретцки и Яромира Ягра. Второго вообще можно не считать, так как хоккеист точно его обойдет, уверен Сушинский.