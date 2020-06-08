Чемпион мира по футболу ушел из «Локомотива»

Немецкий футболист Бенедикт Хеведес принял решение покинуть российский столичный клуб «Локомотив». Об этом сообщается на официальной странице команды в Twitter.

В посте указывается, что 32-летний защитник решил остаться на родине по семейным обстоятельствам.

Футболист стал игроком «Локомотива» летом 2018 года, договор с клубом был рассчитан до следующего года. Немецкий защитник провел с командой 50 матчей и забил четыре гола.

В составе красно-зеленых Хеведес выиграл Кубок и Суперкубок России, а также серебряные медали чемпионата страны.

Большую часть карьеры защитник играл за немецкий клуб «Шальке», в составе которого выиграл Кубок и Суперкубок Германии. Накануне перехода в московский «Локомотив» он играл на правах аренды за итальянский «Ювентус» и стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны.

На чемпионате мира 2014 года Хеведес в составе сборной Германии занял первое место.