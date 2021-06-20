Чемпион мира по футболу назвал сильнейшего игрока сборной России

Чемпион мира в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер назвал самого главного игрока сборной России. Он отметил, что на роль лидера в команде больше всех подходит капитан Артем Дзюба.

Его слова процитировал «Матч ТВ». Швайнштайгер подчеркнул, что сборная России смогла вернуться в борьбу после поражения в первой игре. Речь идет о встрече со сборной Финляндии — российские спортсмены победили со счетом 1:0. До этого они проиграли Бельгии с разгромным счетом 0:3.

«У России хорошие игроки и опытный тренер, шансы на выход в следующий этап есть. Кто самый важный игрок в команде? Это Дзюба, он больше всех подходит на роль лидера», — отметил чемпион мира.

Он подчеркнул, что отличным игроком является и Алексей Миранчук, а также назвал достойным весь состав сборной России.

«Посмотрим, как получится сыграть в Дании», — заключил спортсмен.

Встреча России и Дании пройдет в Копенгагене 21 июня в 22:00. Сейчас лидером группы В является сборная Бельгии, которая набрала шесть очков. Второе место в турнирной таблице заняла Россия с тремя очками — она опережает Финляндию, которая продемонстрировала такой же результат, по показателю личных встреч. На последнем месте таблицы расположилась Дания, которая набрала 0 очков.