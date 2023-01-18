Спорт 18 января 2023, 16:40 Чемпион мира по быстрым шахматам Карякин заявил, что хочет возглавить региональную шахматную федерацию

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Чемпион мира по быстрым шахматам 2012 года Сергей Карякин собирается принять участие в выборах главы одной из региональных шахматных федераций. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на слова гроссмейстера.

«У меня есть понимание того, в каком направлении двигаться дальше. В конце января — начале февраля я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента шахматной федерации», — процитировало ИА Nation News Карякина.

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В каком именно регионе он собрался работать, не сообщается.

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В 2022 году году Карякин принимал участие в выборах президента Федерации шахмат России, однако уступил это место Андрею Филатову.