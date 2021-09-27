Чемпион мира по боксу назвал причину победы Усика над Джошуа

Чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал бой украинца Александра Усика с британцем Энтони Джошуа. По словам бывшего спортсмена, представителю из Украины удалось одержать победу с помощью правильно подобранной тактики, рассказал «Матч ТВ».

«Мой первый тренер Владимир Черня говорил такую вещь: уму и сила уступает. Исполнение задуманного сделало свое дело. Я Сашу поздравляю, молодец», — процитировала «Газета.ru» слова Цзю. Бой между спортсменами прошел 26 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». Он продлился 12 раундов и закончился триумфальной победой спортсмена из Украины.