Чемпион мира и Европы по ММА оценил шансы Петра Яна на победу в бою с Сэндхагеном

У Петра Яна есть все шансы на победу в титульном бою с Кори Сэндхагеном. Не исключено, что поединок россиянин завершит нокаутом, у него хороший удар, заявил «360» чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов.

«Ян вообще базовый боксер, но у него очень хорошо поставлена защита от борьбы. Вообще, борьбу он очень хорошо подтянул, не зря тренироваться в Дагестан ездил. На первый взгляд, посмотрев его бои, можно сказать, что он борец и хорошо борется, но на самом деле он базовый ударник», — отметил спортсмен.

Семенов указал на то, что Ян достаточно универсальный боец — он чувствует себя хорошо как в стойке, так и в партере, поэтому, по мнению специалиста, у него есть все шансы на победу.

Говоря о шансах на то, что этот бой закончится нокаутом, Семенов напомнил, что у Яна много боев оканчивались нокаутом или техническим нокаутом, поэтому такая вероятность высока.

«Ян — хороший ударник, у него хороший удар, поэтому возможно все», — заключил он.

Россиянин должен был изначально встретиться с другим соперником. Им должен был стать действующий чемпион UFC Алджамейн Стерлинг, но он не смог принять участие в поединке из-за проблем со здоровьем. Бойцы уже встречались в марте, тогда Ян ударил его коленом в голову, когда американец был в заземленном положении. За это его дисквалифицировали и он потерял чемпионский пояс.

Вместо Стерлинга с россиянином встретится другой американец — Кори Сэндхаген. Поединок пройдет сегодня в Абу-Даби.