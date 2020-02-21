    21 февраля 2020, 23:06

    Чемпион мира 2018 года перейдет к Кокорину в «Сочи»

    Валерия Шафирко

    В футбольном клубе «Сочи» очередное пополнение. Теперь вместе с Александром Кокориным в одной команде будет играть чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами. Об этом РИА «Новости» рассказал агент футболиста Рубен Хавьер Косо Руиз.

    Турецкий клуб «Фенербахче» в пятницу расторг контракт с Рами по соглашению сторон, и защитник стал свободным агентом. Новое пристанище футболист нашел очень быстро.

    «Адиль будет игроком „Сочи“», — рассказал Косо Руиз.

    В «Фенербахче» Рами перешел летом 2019 года после того, как у него истек контракт с французским «Марселем». В составе турецкой команды футболист провел семь официальных матчей.

    Рами был в составе французской сборной на победном для нее чемпионате мира в России. Правда, сам новобранец «Сочи» не провел на турнире ни одного матча. Кроме того, Адиль Рами — серебряный призер Евро-2016. Он завершил карьеру в национальной команде после ЧМ-2018.

    Рами известен не только в спортивных кругах, но и в светской хронике. У футболиста был роман с известной моделью и актрисой Памелой Андерсон. Пара была вместе два года, но распалась по инициативе блондинки. Андерсон обвинила Рами в изменах и домашнем насилии.

    Между тем футбольный клуб «Сочи» уже внес изменения в свою заявку на участие в чемпионате России. Теперь там есть нападающий Александр Кокорин. Там указан номер, под которым будет играть футболист.