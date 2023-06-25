Спорт 25 июня 2023, 18:45 Чемпион мира 2015 года легкоатлет Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу Тренер Клевцов: чемпион мира Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла РИА «Новости»

Читать 360tv в

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков получил перелом ключицы в результате падения с мотоцикла. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

«Сергей упал с недавно купленного мотоцикла в четверг вечером, когда поехал после тренировки покататься по лесу», — рассказал тренер.

Реклама

По его словам, чемпион в ближайшее время поедет к своему барнаульскому травматологу, чтобы понять, нужно ли делать операцию. Врачи диагностировали у спортсмена перелом ключицы и поставили кольца, чтобы стянуть лопатки.

По мнению тренера, Шубенков совершил непрофессиональный, разочаровывающий поступок. Клевцов напомнил слова двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Спортсменка ранее призналась, что никогда не позволит себе пойти на каток, потому что это представляет опасность.

«А тут человек, у которого считанное количество сезонов осталось, позволил себе <…> такой риск», — заключил он.

Два года назад у российского легкоатлета выявили частичный разрыв ахиллова сухожилия. Травму спортсмен получил на разминке на Олимпийских играх Токио в 2021 году.