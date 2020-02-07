Чемпион Италии по фигурному катанию признался в желании поработать с Тутберидзе

Грассль признался, что любит Россию и хотел бы посетить ее летом со стажировкой в группе Тутберидзе.

«Я спрошу у Этери, можно ли мне будет приехать летом на две недели или в мае. Знаю, что это будет очень сложно, но я хочу попробовать новые техники», — рассказал спортсмен.

Фигурист добавил, что его тренер Лоренцо Магри постарается помочь договориться о стажировке.

Даниэль Грассль занял третье место среди юниоров на чемпионате мира. Также он является чемпионом Италии.