    07 февраля 2020, 22:26

    Чемпион Италии по фигурному катанию признался в желании поработать с Тутберидзе

    Ирина Нагайникова

    Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал, что хотел бы потренироваться у российской специалистки Этери Тутберидзе. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Грассль признался, что любит Россию и хотел бы посетить ее летом со стажировкой в группе Тутберидзе.

    «Я спрошу у Этери, можно ли мне будет приехать летом на две недели или в мае. Знаю, что это будет очень сложно, но я хочу попробовать новые техники», — рассказал спортсмен.

    Фигурист добавил, что его тренер Лоренцо Магри постарается помочь договориться о стажировке.

    Даниэль Грассль занял третье место среди юниоров на чемпионате мира. Также он является чемпионом Италии.