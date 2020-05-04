Чемпион Европы по футболу был госпитализирован

Главного тренера сборной Голландии и чемпиона Европы в 1988 году Рональда Кумана госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Как написало издание Goal.com со ссылкой на представителя тренера, Куман на данный момент находится в стабильном состоянии, медики оказали ему всю необходимую помощь.

Наставник сборной Голландии почувствовал себя плохо в воскресенье, в понедельник 4 мая он собирается выписаться из больница.

Голландец возглавил национальную команду в феврале 2018 года. До этого специалист тренировал только клубы, но не сборные. Среди его подопечных были такие клубы как «Эвертон», «Бенфика», «Валенсия».

В составе сборной Голландии Куман завоевал титул чемпиона Европы в 1988 году, когда в финальном матче голландцы обыграли сборную СССР со счетом 2:0. Футболист также прославился во время игры в клубе «Барселона», с которым четырежды выигрывал чемпионат Испании.