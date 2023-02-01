Спорт 01 февраля 2023, 09:16 «Челси» заплатил более 120 миллионов евро за трансфер Энцо Фернандеса из «Бенфики» «Челси» купил лучшего игрока ЧМ-2022 Фернандеса у ФК «Бенфика» за 121 млн евро Википедия

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Португальский футбольный клуб «Бенфика» подтвердил переход своего игрока аргентинца Энцо Фернандеса в английский «Челси». Информация об этом появилась на сайте Комиссии по рынку ценных бумаг Португалии.

«„Бенфика“ сообщает о достижении соглашения с ФК „Челси“ о продаже всех прав на игрока Энцо Фернандеса на сумму 121 миллион евро», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что лиссабонский клуб заплатит 6,56% от стоимости продажи за посреднические услуги.

Трансфер Фернандеса оказался самым дорогим в истории британского футбола, уточнило издание «Спорт-Экспресс». Ранее самой дорогой считалась сделка между ФК «Астон Вилла» и ФК «Манчестер Сити». Последний приобрел у соперников Джека Грилиша за более чем 113 миллионов евро.

Уточняется, что «Челси» будет выплачивать деньги португальскому клубу траншами, первый составит 45 миллионов евро. Фернандесу 22 года, он назван лучшим молодым игроком чемпионата мира по футболу в Катаре, где его команда — Аргентина — стала победителем. Аргентинец будет играть за «Челси» до лета 2031 года.