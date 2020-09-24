«Челси» заключил контракт с голкипером «Ренна» Эдуаром Менди
Лондонский футбольный клуб «Челси» заключил контракт с голкипером сборной Сенегала Эдуаром Менди, сообщили на сайте ФК.
По информации журналистов Transfermarkt, трансфер футболиста обошелся английскому клубу в 25 миллионов евро, информирует сайт «Аргументы и Факты».
Уточняется, что контракт с 28-летним спортсменом рассчитан на пять лет. Ранее мужчина играл за французский «Ренн».
Ранее СМИ писали, что старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков принял предложение стать наставником футбольного клуба «Томь».