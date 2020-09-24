facebook_pixel
    24 сентября 2020, 16:16

    «Челси» заключил контракт с голкипером «Ренна» Эдуаром Менди

    Полина Петрова

    Лондонский футбольный клуб «Челси» заключил контракт с голкипером сборной Сенегала Эдуаром Менди, сообщили на сайте ФК.
    «Челси» заключил контракт с голкипером «Ренна» Эдуаром Менди

    По информации журналистов Transfermarkt, трансфер футболиста обошелся английскому клубу в 25 миллионов евро, информирует сайт «Аргументы и Факты».

    Уточняется, что контракт с 28-летним спортсменом рассчитан на пять лет. Ранее мужчина играл за французский «Ренн».

    Ранее СМИ писали, что старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков принял предложение стать наставником футбольного клуба «Томь».

    Новости SMI.FM